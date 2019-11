Sismo de 3,4 na escala de Richter sentido na ilha do Faial

Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi sentido, na segunda-feira, na ilha do Faial, nos Açores, anunciou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o sismo ocorreu às 19h46 a cerca de 32 quilómetros de Capelo, na ilha do Faial.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Capelo e Castelo Branco (concelho da Horta, ilha do Faial)”, refere em comunicado.

O CIVISA acrescenta que o sismo foi ainda “sentido com intensidade III” na freguesia de Feteira.

Os sismos são classificados na escala de Richter, segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

A escala de Mercalli vai de I a XII (I Imperceptível; II Muito fraco; III Fraco; IV Moderado; V Forte; VI Bastante forte; VII Muito forte; VIII Ruinoso; IX Desastroso; X Destruidor; XI Catastrófico e XII Cataclismo)