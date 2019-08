Sismo de 2,7 na escala de Richter sentido em Castelo Branco

As mais lidas

Segundo a descrição no ‘site’ do IPMA, os sismos na intensidade III são sentidos dentro de casa, os objetos pendentes baloiçam e a vibração sentida é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados.

De acordo com a informação disponível até ao momento, lê-se ainda na nota, "o sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na cidade de Castelo Branco".

Numa nota do IPMA é referido que o sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente às 20:44.

Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter, com epicentro a 20 quilómetros a este de Oleiros, foi sentido este sábado na cidade de Castelo Branco, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

