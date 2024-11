Sindicato dos Pescadores preocupado com “baixas reformas” em Rabo de Peixe

Esta foi uma preocupação expressa após reunião com os representantes do Sindicato dos Pescadores dos Açores, de acordo com nota de imprensa da autarquia local.

Para Jaime Vieira, é preciso encontrar uma forma de ultrapassar esta situação.

“Um caminho favorável ao complemento de reforma, parece ser a melhor solução”, apontou.

Segundo o presidente de junta, “faz todo o sentido acompanhar este setor porque é em Rabo de Peixe que está sediado o maior porto de pesca dos Açores”, destacou o presidente.

“Das nove ilhas dos Açores, é aqui que há a maior comunidade piscatória. São cerca de 35% a 45% os pescadores açorianos sediados em Rabo de Peixe”, acrescentou. Por esse mesmo motivo, é “importante acompanhando passo a passo aquilo que vai acontecendo na pesca”.

Realçando que “os armadores são os únicos que não têm este complemento”, o que “temos vindo a assistir em Rabo de Peixe são armadores com dificuldades, devido às baixas reformas”, concluiu.