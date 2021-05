Sindicato critica acusações aos funcionários da Câmara de Ponta Delgada

“O STAL classifica as declarações do secretário [da Saúde], sobre o processo de vacinação em São Miguel, como deploráveis e demonstrativas do desprezo que nutre pelos trabalhadores, uma vez que não se coibiu de, sem provas, acusar os trabalhadores da Câmara de Ponta Delgada”, lê-se numa nota de imprensa.

O secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, disse terem aparecido no posto de vacinação das Portas do Mar várias “pessoas que tinham sido contactadas” indevidamente para serem vacinadas.

O contacto terá sido feito através de um “número da Câmara Municipal de Ponta Delgada”, mas o secretário regional garantiu que “não foi, obviamente, a senhora presidente da Câmara, nem ninguém a mando dela, que determinou a vacinação, foi alguém que utilizou um número oficial da Câmara Municipal para criar o caos, para criar confusão”.

Na nota, o STAL refere ter recebido as declarações do governante “com grande perplexidade”, criticando Clélio Meneses por atirar “a culpa do desnorte do Governo no processo de vacinação para cima dos trabalhadores” da autarquia.

“O STAL apela, a bem da verdade, à senhora presidente da Câmara de Ponta Delgada que, perante tais declarações, proceda de imediato ao levantamento de um inquérito interno para apurar os factos”, acrescenta o sindicato afeto à CGTP.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada também negou responsabilidades na falsa convocação de pessoas para a vacinação contra a Covid-19, afirmando que um utente foi contactado pelo município, “mas esse contacto nada teve a ver com a vacinação”.

“Após investigação sobre o assunto, verificou-se que esse utente foi contactado pelo número da Câmara Municipal de Ponta Delgada, mas esse contacto nada teve a ver com a vacinação, tendo-se determinado a origem e o motivo da referida chamada”, lê-se num comunicado divulgado, em reação às declarações do secretário da Saúde.

Por estes motivos, “o município de Ponta Delgada não se revê na imputação que lhe foi feita nas declarações do senhor secretário regional, compreendendo que as mesmas resultam de deficiente informação, que gerou este mal-entendido, agora esclarecido”, acrescenta a autarquia liderada pela social-democrata Maria José Duarte.