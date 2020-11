Sete ilhas dos Açores sob aviso laranja devido a chuva forte

Segundo o IPMA, o aviso laranja para as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) vai estar em vigor até às 21h00 locais, passando a aviso amarelo, a partir daquela hora e até às 06h00 de quarta-feira, devido às previsões de chuva forte e trovoada.

O aviso laranja está ainda em vigor até às 15h00 locais de hoje para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), passando a amarelo a partir daquela hora e até às 18h00 de hoje, por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada.

Para aquelas ilhas dos grupos oriental e central do arquipélago, o IPMA emitiu ainda avisos amarelos durante o dia de hoje, devido às previsões de vento.

No seu último comunicado enviado às redações, a delegação do IPMA nos Açores explica que "a superfície frontal fria com ondulações e com atividade moderada a forte já atravessou as ilhas do grupo ocidental", Flores e Corvo, "provocando precipitação por vezes forte e deverá nas próximas horas condicionar o estado do tempo nas ilhas do grupo central e posteriormente as do grupo oriental".

De acordo com o IPMA, nas próximas horas, os grupos central e oriental dos Açores poderão ser afetados por "precipitação forte que poderá ser acompanhada de trovoada e rajadas na ordem dos 90 quilómetros por hora".