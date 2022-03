Sérgio Ávila diz que “INE desmentiu” Governo Regional sobre défice

O dirigente do PS/Açores Sérgio Ávila, responsável pelas finanças do último executivo açoriano socialista, disse esta sexta feira que o Instituto Nacional de Estatística (INE) “desmentiu” as declarações do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) sobre o défice da região.