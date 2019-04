Seminário Internacional de Turismo Criativo e Inteligente na Praia da Vitória

O evento reúne vários especialistas, oriundos de várias universidades nacionais e internacionais, assim como dirigentes de empresas públicas e privadas ligadas ao setor turístico regional.





A sessão de abertura decorre por voltas das 9 horas e conta com as presenças do presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroismo, Tibério Dinis, o coordenador do PhD em Turismo na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), Jorge Umbelino, e com um representante do Governo Regional. Explica nota de imprensa.





O seminário será dividido em três sessões, sendo a primeira subordinada à temática “Turismo Criativo e Inteligente: oportunidades para os destinos insulares”, moderada por Eduardo Brito-Henriques. O primeiro tema em discussão será “Smart & Creative Tourism”, com Alfonso Vargas-Sánchez, da Universidade de Sevilha. Segue-se a exposição do tema “Turismo Criativo na Natureza”, com Francisco Silva, da ESHTE; CEG/ULisboa; CITUR. Para finalizar esta sessão, está previsto um debate.





O segundo painel de oradores intitula-se “Be Smart” e terá como moderador o presidente da Associação Regional de Turismo, José Toste. O primeiro será “Innovation and Technology applied to tourism”, com Mirko Perano, da Universidade de Roma. Depois segue-se “Turismo Acessível: Uma oportunidade para os Açores”, com Jorge Umbelino da ESHTE; CEG/ULisboa; CITUR.







O painel encerra com a intervenção de Maria do Céu Almeida, da ESHTE, sobre a “Resiliência e sustentabilidade nos destinos insulares”.



A terceira e última sessão debruça-se sobre o “Turismo Criativo e Inteligente: Desafios para o Destino Açores”, moderada por José Manuel Simões, da CEG/ULisboa.





Rodrigo Rodrigues, presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, apresentará a sua interpretação sobre o “Turismo dos Açores – desafios e sustentabilidade”.





O momento final deste seminário será um debate com Alexandre Jacinto (Octopus – empresa de animação turística), João Pedro Barreiros (Universidade dos Açores) e com os palestrantes Rodrigo Rodrigues e Alfonso Vargas-Sanchéz.