Semana Europeia do Desporto quer colocar portugueses a praticar exercício em tempos de pandemia

Vítor Pataco, presidente do IPDJ, lembrou que em 2019 a Semana Europeia do Desporto teve em Portugal mais de um milhão de participantes e ressalvou que 2020, por causa das limitações sanitárias impostas pela pandemia de covid-19, vai necessariamente ser "diferente". Contudo, registou que a "situação única que vivemos" também trouxe benefícios.

"Parece uma contradição, mas a pandemia e o confinamento a que fomos forçados fez com que as pessoas sentissem uma necessidade muito efetiva de fazer exercício físico. Queremos prolongar esse sentimento e vamos fazê-lo com criatividade, em segurança e com respeito pelas normas de saúde pública, procurando que a prática de atividade física se prolongue para lá desta semana", afirmou Vítor Pataco.

Com oito dias temáticos, entre os quais "Desporto no trabalho", "Desporto na escola" ou "Desporto inclusivo", a Semana Europeia do Desporto vai promover atividades presenciais e à distância, a experimentação de algumas modalidades, como a canoagem, ou, em ginásios aderentes, que se possa treinar sem qualquer custo.

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, esteve presente na cerimónia de apresentação do evento, elogiou a sua organização pelo sexto ano consecutivo, e realçou igualmente a importância de valorizar o desporto depois de uma época em que o mundo conheceu as limitações impostas pela pandemia de covid-19.

"Todos demos conta de que neste ano difícil, de pandemia, com maior confinamento, o desporto passou a estar mais no quotidiano das pessoas e há ainda um maior reconhecimento dos seus benefícios e contributo para a melhoria do bem estar físico e coletivo", apontou o político, que assumiu que o governo quer que Portugal esteja, até 2030, entre as 15 nações europeias mais ativas fisicamente e que este tipo de projetos é decisivo para alcançar essa meta.

A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia, organizada em Portugal pelo IPDJ, com o objetivo de promover o desporto e a atividade física em toda a Europa, e junto de todos os cidadãos.