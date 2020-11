Semana dos Resíduos com 75 ações de sensibilização em todas as ilhas dos Açores

Este ano está prevista a realização de 75 ações de sensibilização em todas as ilhas dos Açores, organizadas por 38 entidades, assim como a dinamização de várias parcerias, desde a administração pública, autarquias, empresas privadas, entidades gestoras e operadores de resíduos, estabelecimentos de ensino e associações.

Entre as iniciativas previstas, destacam-se cinco ações de âmbito regional, decorrendo as restantes nas ilhas de São Miguel (20), Faial (17), Terceira (12), Pico (6), Santa Maria (5), Flores (5), Graciosa (4) e São Jorge (1).

Nesta semana, as ações serão desenvolvidas de acordo com o tema “Resíduos Invisíveis”, visando a implementação de ações de sensibilização que permitam informar e aumentar a consciencialização das pessoas para a enorme quantidade de resíduos que são produzidos no processo de fabricação dos produtos.

Os interessados podem consultar o programa completo em https://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DSR/Acoes_Programa_Regional_da_XI_SemanaResiduos.pdf.