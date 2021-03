Semana do Mar de 2021 cancelada

Segundo nota da autarquia, a decisão foi tomada depois de ouvidas as "entidades ligadas à organização do evento, no passado dia 18 de março, e comunicada pelo presidente da autarquia após um encontro entre os municípios do Triângulo, que alinharam pelo mesmo diapasão, no que concerne à não realização, em 2021, de grandes eventos de verão".





À margem desse encontro, José Leonardo Silva anunciou que, em termos de investimento financeiro, as verbas previstas no orçamento da Câmara Municipal para a Semana do Mar serão agora canalizadas para reforço do Fundo de Dinamização Empresarial, criado no início da pandemia para apoio às empresas, para o Fundo de Recuperação da Rede Viária Municipal, para permitir reforçar os investimentos em curso na requalificação da rede viária do concelho, e para a Cultura.





José Leonardo Silva justificou a decisão de não realizar a Semana do Mar com a indefinição que existe, no momento, no que concerne ao "evoluir da pandemia, bem como aos atrasos verificados na implementação do plano de vacinação, que torna a situação pandémica ainda instável para garantir a segurança da realização de um evento com as características da Semana do Mar".





“Só faz sentido realizar a Semana do Mar se ela for de facto aquilo que os faialenses e todos os que nos procuram nesta altura reconhecem como um grande evento náutico, desportivo e cultural, que tem um figurino muito próprio há 45 anos e um estatuto a defender”, realçou o autarca faialense, citado na mesma nota.







Todavia, o autarca frisou que é importante não deixar adormecer a cultura, mesmo em período de pandemia, explicando que a autarquia já está a trabalhar numa programação cultural, adaptada à realidade pandémica, que preencha o calendário de verão.