Selecionador Mário Narciso garante Portugal ambicioso

Para Mário Narciso, a seleção portuguesa vai enfrentar “algumas dificuldades”, mas assegurou que “como sempre” vai trabalhar “ao máximo para conseguir o melhor resultado possível”.

“Sabemos que não é fácil ser campeão do mundo outra vez. Fomos nos últimos anos duas vezes, mas as equipas cada vez trabalham mais e cada vez o futebol de praia é levado mais a sério. Há grandes seleções no mundo que vão estar presentes”, referiu.

Portugal, tricampeão do mundo (2001, 2015 e 2019), está inserido no Grupo D do Mundial, juntamente com Omã, Senegal e Uruguai.

O técnico de 67 anos, explicou que as seleções do Omã e Senegal são fortes fisicamente e alertou que em 2015 os portugueses sofreram uma derrota com os senegaleses, na única derrota numa edição em que conquistaram a prova.

“Contra essas equipas, ao contrário do que se possa julgar, não vamos jogar contra o físico deles. Não vamos tentar equilibrar fisicamente com eles, eles são melhores que nós nesse aspeto. Vamos tentar através de outros métodos superiorizar-nos, usando as nossas armas”, sublinhou.

O treinador de Setúbal, que lidera a seleção desde 2013, já conquistou dois títulos mundiais por Portugal, em 2015 e 2019, nas três fases finais em que participou, mas quer continuar “a elevar o futebol de praia português”.

Para Mário Narciso, isso faz-se conseguindo chegar às fases finais das competições.

“Só estar aqui presente numa competição como esta já é uma grande vitória. Ganhar não é fácil, são grandes gigantes que vão estar presentes, como em todas as fases finais que estive”, atirou.

Com a expectativa de levar Portugal para lá da fase de grupos, Mário Narciso salientou que a prova junta fortes candidatos com o Brasil, Rússia, Bielorrússia, Espanha ou Taiti.

Apesar de chamar cinco jogadores que nunca competiram numa fase final do Mundial, o técnico português realça que não é a primeira vez que representam Portugal e confiam que “vão estar à altura”.

“Não estão tão habituados como alguns jogadores crónicos da seleção, mas o caminho faz-se caminhando e só jogando é que vão adquirir mais experiência”, acrescentou.

Portugal arranca a participação no Mundial a 20 de agosto, frente a Omã (16h00 em Lisboa, menos uma nos Açores), seguindo-se o Senegal, dois dias depois.

A ‘equipa das quinas’ fecha a fase de grupos ao defrontar o Uruguai, a 24 de agosto.



Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam a 26 de agosto. Caso garanta a qualificação, Portugal vai enfrentar uma equipa do Grupo C.

As ‘meias’ serão disputadas a 28 de agosto e a final está agendada para 29 de agosto.