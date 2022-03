Segurança Social regista excedente de 859,5 ME até outubro

A contribuir para este resultado esteve o aumento homólogo em 1.618,8 milhões de euros da receita efetiva, acima da subida da despesa efetiva, no valor de 1.060,4 milhões de euros.

No total a receita efetiva ascendeu a 26.016,0 milhões de euros até outubro, o que traduz uma subida homóloga de 6,6%.

Este aumento deve-se ao aumento das contribuições e quotizações em 1.321,2 milhões de euros (+9% do que em outubro de 2020), bem como ao aumento das transferências correntes da União Europeia em 134,3 milhões de euros, mais 14,3% do que no período homólogo.

Já a despesa efetiva totalizou 25.156,5 milhões de euros nestes primeiros dez meses de 2021, valor que reflete uma subida de 4,4% face ao mesmo período do ano passado.

Este aumento foi gerado, essencialmente, pelas medidas extraordinárias adotadas no âmbito da situação de pandemia, que representam um aumento de despesa de 147,6 milhões de euros, face ao período homólogo.

Para além das despesas relacionadas com a pandemia, o aumento deveu-se ainda ao que se passou nas rubricas ‘prestações de desemprego’ (mais 10,3% - 126,8 milhões de euros), ‘pensões e complementos’ (mais 2,7% - 383,8 milhões de euros), ‘subsídios e transferências correntes relativos à vertente de formação profissional e de ação social’ (mais 21,5% - 184,3 milhões de euros) e ‘programas e prestações de ação social’ (mais 31,6 % - 107,8 milhões de euros).

Por outro lado, o comunicado do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social avançou que houve uma diminuição de despesa com as prestações de parentalidade.