Segurança Social organiza webinar sobre programa de creches gratuitas

De acordo com o convite enviado, a que a Lusa teve acesso, o seminário 'online' irá realizar-se na segunda-feira, dia 09 de janeiro, às 14:30, e a sessão de abertura está a cargo da secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.

A sessão temática servirá para apresentação da portaria que sustenta a medida, do formulário de candidatura à Bolsa de Creches Aderentes e do pedido de apoio das famílias.

Segundo a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), o ISS enviou convite para participação neste seminário a todas as creches privadas.

De acordo com Susana Baptista, o objetivo será apresentar às creches privadas o funcionamento do programa, bem como as ferramentas que as instituições terão de utilizar no processo e “também para esclarecer todas as dúvidas que possam ainda ter”.

“É importante que as creches se inscrevam para poderem tomar conhecimento destas informações extremamente importantes e pedirem esclarecimentos [sobre dúvidas] que ainda possam ter sobre este assunto”, sublinhou a responsável.

O programa Creche Feliz – Rede de Creches Gratuitas foi implementado para que as crianças nascidas a partir do dia 01 de setembro de 2021 tenham direito a uma vaga comparticipada no setor social e solidário, tendo sido alargado ao setor privado e lucrativo a partir do dia 01 de janeiro de 2023.