Segunda fase do NONAGON avança no primeiro semestre de 2020

O presidente do Governo anunciou, esta quinta-feira um investimento de cerca de 7,5 milhões de euros na ampliação do Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel – NONAGON, uma decisão alicerçada na taxa de ocupação de 100 por cento do atual edifício, localizado no concelho da Lagoa.

Na sessão de abertura do XIII Encontro Ibérico de Parques de Ciência e Tecnologia, Vasco Cordeiro afirmou, citado em nota, que “neste momento, o NONAGON apresenta uma taxa de ocupação de 100%, envolvendo dezenas de empresas de base tecnológica, algumas delas já com implantação no mercado internacional, com profissionais altamente qualificados, contando atualmente com cerca de 200 postos de trabalho”.





No início da visita de três dias do Governo a São Miguel, o presidente do executivo açoriano sublinhou ainda que estes resultados alcançados pelo NONAGON, que entrou em funcionamento no final de 2015, permitem avançar agora para a construção de um segundo edifício deste parque, obra que vai arrancar no primeiro semestre do próximo ano.





Vasco Cordeiro adiantou, por outro lado, que o Governo dos Açores tem prosseguido a aposta em investimentos em equipamentos desta natureza, caso do Parque de Ciência e Tecnologia na ilha Terceira, o TERINOV, focado no apoio à atividade empresarial em áreas complementares relativamente àquelas que o NONAGON proporciona, essencialmente na área do agro-alimentar e das indústrias criativas.





Explica a nota que a realização deste XIII Encontro Ibérico de Parques de Ciência e Tecnologia constitui-se como um evento inédito que se realiza pela primeira vez na Região, no qual se pretende conferir primazia à criação de sinergias, incentivando-se o trabalho em rede e o desenvolvimento de ações de cooperação entre estas infraestruturas de Portugal e de Espanha.