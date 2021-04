Segunda edição do projeto “O Mar começa aqui”

De acordo com nota, esta atividade consistiu na pintura de sarjetas/sumidouros da instituição e área envolvente, com o apoio e supervisão do município, para sensibilizar a comunidade em geral e escolar para o fato de os resíduos abandonados na via pública, poderem ter como destino o mar através das sargetas.





A campanha “O mar começa aqui” visa educar para a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade em geral e da qualidade da água doce e salgada em particular.





"O Castelinho" aderiu este ano, pelo segundo ano consecutivo, estando também inscritas no projeto outras escolas do concelho. No caso da instituição "O Castelinho" e uma vez que a pintura a ser realizada pelo ATL tem de ser pintada no período de férias escolares e não em período letivo, como nas outras escolas, houve a necessidade de antecipar a mesma, que por isso se realizou nas férias da Páscoa.





As tintas utilizadas na realização da pintura, são propostas pela ABAE, sendo tintas mais sustentáveis, com classificação A+ e que têm em conta o público-alvo que irá realizar as pinturas.





Recorde-se que este projeto consiste na pintura de sarjetas/sumidouros dentro e fora da escola, com um desenho proposto pela escola que deverá transmitir a mensagem referida.





Esta iniciativa contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública e da equipa Escola Segura.