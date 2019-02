Sede dos escuteiros do Livramento inaugurada sexta-feira

Na próxima sexta-feira, dia 22 de março, é inaugurada a sede de escuteiros do Livramento, dia em que o Agrupamento do Livramento celebra o seu 21.º aniversário.

As obras na sede do agrupamento n.º 1122 do Corpo Nacional de Escutas, uma intervenção da Câmara Municipal de Ponta Delgada, consistiu na ampliação do edifício existente, através do aumento da área de implantação do piso térreo e da criação de um 2.º piso, bem como na beneficiação da sede existente, através da criação de salas de atividades no interior do piso térreo.