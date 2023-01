Secção Regional da Ordem dos Arquitetos leva exposição à ilha do Corvo

Esta exposição, inaugurada a1 de novembro de 2022, na ilha Graciosa, surge no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Arquitetura.De acordo com nota de imprensa, após a pandemia e retomadas as iniciativas presenciais, o Conselho Diretivo da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitectos decidiu preparar uma exposição itinerante, realizada com os trabalhos apresentados nas edições de 2020 e 2021, e que decorreram até então exclusivamente em formato online.Estas obras foram selecionadas por um júri e constituem uma coleção física que atualmente compõe o acervo da exposição.A Secção Regional dos Açores "pretende continuar a contribuir para o desenvolvimento sustentável a nível económico, social, cultural e ambiental na Região Autónoma dos Açores, permitindo que a população se torne cada vez mais crítica e exigente no que diz respeito ao seu Direito à Arquitetura".A nota de imprensa adianta que em 2023, a SRAZO, em colaboração com o CDN, organiza o 16.º Congresso dos Arquitetos, que irá decorrer na ilha de São Miguel, acompanhado por um programa paralelo, entre os dias 1 e 5 de março.