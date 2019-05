Sébastien Loeb confirmado no Rali de Portugal

Loeb fará companhia ao belga Thierry Neuville e ao espanhol Dani Sordo, pilotos já designados pela marca sul-coreana para a sétima prova do calendário do Campeonato do Mundo, que se disputa entre 30 de maio e 02 de junho.

Loeb entra, assim, para o lugar do norueguês Andreas Mikkelsen.

"Depois de um desempenho competitivo no Chile, Sébastien Loeb e [o navegador] Daniel Elena estarão em Portugal, ao lado das duplas Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul e Dani Sordo/Carlos Barrio", indica ao comunicado.

Na ronda anterior, no Chile, Loeb subiu ao pódio pela primeira vez com a Hyundai, ao terminar na terceira posição, assumindo-se como o melhor dos carros da marca sul-coreana.

De acordo com o mesmo documento, Mikkelsen regressará no Rali da Sardenha, em junho.

"Tive uma excelente impressão com o i20 no Chile, que se traduziu no nosso primeiro pódio. Estou contente por ter a oportunidade de dar continuidade ao bom momento ao participar no Rali de Portugal", afirmou Loeb.

O piloto da Alsácia disse, ainda, que se tratou de "uma decisão inesperada", mas afirmou sente-se "forte mentalmente" e "determinado em conseguir mais um bom resultado para a equipa".

A decisão foi explicada pelo diretor desportivo da equipa, o italiano Andrea Adamo, com a necessidade de "aumentar o potencial de somar pontos para a equipa em Portugal".

Neste momento, a Hyundai lidera o Mundial de construtores e, com o terceiro lugar conseguido no Chile, Loeb ascendeu ao sexto posto do Mundial de pilotos, com 39 pontos.

O belga Thierry Neuville sofreu um violento despiste e foi forçado a desistir, perdendo a liderança do campeonato para o francês Sébastien Ogier (Citroën C3).

O Rali de Portugal, com sede na Exponor, em Matosinhos, realiza-se de 30 de maio a 02 de junho.