SATA e AHRESP lançam campanha “Ganhe milhas à mesa”

Este projeto nasceu de uma parceria envolvendo a SATA e a AHRESP (Associação de Hotelaria, Restauração e Similares), com o objetivo de incentivar o consumo na restauração da Região.



“No dia 1 de julho, as duas entidades iniciaram uma campanha conjunta com o objetivo de estimular a procura pelos serviços de restauração junto dos mais de 250 mil membros do programa SATA Imagine. Assim, até janeiro de 2022, por cada euro gasto no consumo nos restaurantes aderentes à iniciativa “Ganhe Milhas à Mesa”, os membros SATA Imagine podem acumular 1 milha no saldo da sua conta, e usá-lo em viagens nas companhias aéreas açorianas”, explica o comunicado da AHRESP.



A associação considera que ao aderir a esta iniciativa os membros do programa SATA Imagine estão a contribuir para a retoma do setor da restauração nos Açores, enquanto os restaurantes aderentes podem beneficiar do aumento dos clientes.



Para aderir a esta campanha, os restaurantes associados da AHRESP devem efetuar a inscrição através do portal da associação.

Os clientes devem solicitar a fatura do consumo efetuado e registar a despesa numa plataforma criada no site da AHRESP.



“Os restaurantes aderentes estão listados no site azoresairlines.pt na área do SATA Imagine, assim como se encontra explicado nesta área designada, de que forma o consumo poderá transformar-se em milhas a creditar na respetiva conta”, explica a associação de restaurantes.

Esta pretende ser mais uma medida para incentivar ao consumo na restauração.