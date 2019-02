SATA confirma presença da PJ nas instalações da empresa

A SATA confirmou, esta quarta-feira, a presença de elementos da Polícia Judiciária nas instalações da empresa, no âmbito da operação “Nomos”.

De acordo com comunicado, a SATA confirma que “recebeu, esta manhã, uma equipa de inspetores da Polícia Judiciária nas suas instalações, tendo mostrado a total disponibilidade para facultar toda a informação que lhe foi solicitada neste âmbito”.





Acrescenta o comunicado que a SATA “não tem conhecimento de ser alvo de qualquer investigação no âmbito deste processo e reafirma que está, naturalmente, absolutamente disponível para colaborar com as entidades competentes”.