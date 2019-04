"SATA com prejuízo recorde de 53,3 milhões de euros" é a manchete do Açoriano Oriental

O prejuízo recorde da SATA registado no ano de 2018 está em destaque no jornal Açoriano Oriental de sábado, 27 de abril de 2019. Administração da companhia aérea açoriana quer baixar prejuízo para metade este ano, recorrendo também à redução de pessoal através de reformas antecipadas.

O destaque fotográfico do jornal vai para a Casa de Saúde de São Miguel que irá gerir o Solar da Glória, destinado à reabilitação de jovens toxicodependentes, pelo período de três anos.



Uma entrevista com o músico Pedro Abrunhosa e uma notícia sobre um grupo de sócios que quer uma Assembleia Geral extraordinária no Grupo Desportivo Comercial são outros destaques do jornal.