Santa Clara vence na visita ao Shkupi em jogo da Liga Conferência Europa

No estádio Arena Nacional Todor Proeski, a equipa portuguesa adiantou-se no marcador aos 29 minutos, beneficiando de um autogolo do defesa ruandês Abdul Rwatubyaye. Na segunda parte, o Santa Clara fez o segundo aos 49, por intermédio de brasileiro Carlos Júnior, com Costinha a marcar o terceiro, aos 90+3.

O jogo da segunda mão está agendado para 29 de julho, em Ponta Delgada, com a equipa portuguesa em vantagem. O vencedor desta eliminatória vai defrontar na ronda seguinte os eslovenos do Olimpija Ljubljana ou os malteses do Birkirkara.