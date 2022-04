Santa Clara tem de “resgatar tudo o que de bom” já fez para vencer o Sporting

“Para termos o melhor Santa Clara, vamos ter de ter o Santa Cara a ir resgatar tudo o que de bom foi trabalhado nesses três anos e meio (…). Vai ter de ser um Santa Clara a ir a buscar o melhor de si. Vai ter de ser um Santa Clara fortíssimo a todos os níveis, com bola e sem bola”, declarou Tiago Sousa.

O técnico falava em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da receção ao Sporting em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

Tiago Sousa defendeu que a equipa tem de ser “altamente organizada” em termos coletivos e “extremamente vincada do ponto de vista individual” para bater o adversário.

“Preparamos cada momento competitivo como oportunidade de sermos ainda melhores”, assinalou.

O treinador interino destacou que a equipa açoriana parte para qualquer jogo do campeonato “com a necessidade e com o compromisso de pontuar”.

“Temos um Santa Clara motivado, porque vai jogar contra o campeão nacional. Uma belíssima equipa, naturalmente, em Portugal e na Europa. Portanto, é um Santa Clara de elevada tração para este jogo. Assim esperamos que este Santa Clara se manifeste dentro de campo”, acrescentou.

Tiago Sousa prometeu uma equipa a tentar “reagir” depois da derrota frente ao Paços de Ferreira na jornada passada do campeonato por 2-1.

“É uma equipa a trabalhar e à procura de desenvolver a sua competência para encarar cada desafio com rigor, competência e organização e com uma competitividade muito grande. É este Santa Clara que temos”, realçou.

Quando questionado, Tiago Sousa considerou a sua continuidade na liderança do comando técnico da equipa açoriana como um “não-assunto”.

“É um assunto que a administração poderá responder. Da minha parte está tudo dito”, vincou.

Tiago Sousa assumiu o comando técnico do Santa Clara de forma interina aquando da saída de Nuno Campos, anunciada a 15 de dezembro. É o terceiro treinador dos açorianos esta época, que começou a temporada com Daniel Ramos.

O Santa Clara soma três vitórias, quatro empates e nove derrotas em 16 jogos no campeonato, sendo 15.º classificado, com 13 pontos, e vai receber o Sporting, segundo com 44, na próxima sexta-feira, às 17h30, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.