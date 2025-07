O anúncio foi feito pela Santa Clara Açores, Futebol SAD, em comunicado publicado no seu sítio oficial.

Na nota, o emblema açoriano refere que o guarda-redes brasileiro de 27 anos e capitão dos “encarnados” de Ponta Delgada estendeu o seu contrato por mais uma época, ou seja, até final de junho de 2028.

Em declarações também reproduzidas na publicação, o gurdião manifestou-se “orgulhoso” por poder continuar a representar o clube.

“Estou muito feliz [por ter renovado]. Já são três anos a vestir esta camisola e é uma felicidade imensa continuar neste projeto. Tenho mais responsabilidade e estou muito feliz por continuar a fazer parte deste grupo e deste emblema”, realçou Gabriel Batista.

Contratado aos brasileiros do Flamengo, em 2022, Gabriel Batista afirmou-se rapidamente no SantaClara e foi figura determinante na conquista da II Liga (que confirmou o regresso dos açorianos ao principal escalão do futebol português) e, na última temporada, no apuramento para a fase de qualificação da Liga Conferência.

Com 99 jogos de Santa Clara “ao peito”,Gabriel Batista foi totalista na última época e, com apenas 32 golos concedidos, foi um dos nomeados para o prémio de melhor guarda-redes da edição 2024/25 da I Liga.