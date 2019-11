As mais lidas

Zé Manuel (ao minuto 32), Osama Rashid (44) e Carlos Jr. (50 e 80) apontaram os golos dos açorianos, com Pedro Pinto a reduzir para a equipa de Matosinhos aos 87, dois minutos antes de ser expulso.

O Santa Clara, da I Liga, tornou-se a primeira equipa apurada para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao golear esta tarde o Leixões (II Liga) por 1-4, em partida disputada no Estádio do Mar, Matosinhos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok