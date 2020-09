Santa Clara renova com Rodolfo Cardoso

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Rodolfo Cardoso para a prorrogação do vínculo contratual vigente para as próximas três temporadas”, lê-se em nota de imprensa enviada pelo clube.

O terceiro guarda-redes do plantel tem 22 anos, é formado nas camadas jovens do clube e estava em final de contrato, depois de ter feito parte da equipa em 2019/20.

“É muito especial para mim continuar a ajudar o Santa Clara, continuar a representar o clube da minha terra, um clube com o qual já estou completamente identificado”, afirmou o jogador açoriano em declarações enviadas pelo departamento de comunicação do Santa Clara.

No próximo domingo, o Santa Clara arranca a I Liga com um ‘dérbi’ insular, ao receber o Marítimo, às 15h00.