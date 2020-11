Santa Clara regressa às vitórias e alcança FC Porto na classificação

Fábio Cardoso abriu o marcador para o Santa Clara, aos 37 minutos, e Thiago Santana, aos 57, aumentou a vantagem na segunda parte, tendo Aylton Boa Morte, 66, ainda reduzido para os algarvios.

A formação comandada por Daniel Ramos entrou melhor no jogo e, aos quatro minutos, criou a primeira ocasião para abrir o marcador, lance em que o guarda-redes Samuel opôs-se e negou o golo a Thiago Santana, o melhor marcador da I Liga com seis golos.

Depois de um período de equilíbrio entre os dois conjuntos, o Santa Clara voltou a demonstrar maior “agressividade” ofensiva, com novo lance de perigo, aos 36 minutos, em que Carlos Júnior surgiu isolado, mas Samuel voltou evitar o golo aos açorianos.

Contudo, um minuto depois, Fábio Cardoso colocou os insulares em vantagem, ao dar seguimento a um pontapé de canto e depois de um primeiro remate de Nené ao poste da baliza algarvia.

O Portimonense só aos 40 minutos é que logrou aproximar-se com perigo da baliza de Marco, quando Welinton, em jogada individual, permitiu a intervenção do guarda-redes Marco.

Na segunda parte, as alterações efetuadas por Paulo Sérgio deram maior consistência ofensiva aos algarvios, com Anderson a rematar ao poste, logo após o reatamento, sem que Aylton Boa Morte, entrado ao intervalo, conseguisse finalizar com êxito na pequena área.

Numa altura em que as equipas repartiam o domínio, o Santa Clara ampliou a vantagem, aproveitando uma desatenção dos algarvios num lançamento de linha lateral, tendo Thiago Santana, sem marcação na área, finalizado sem hipóteses para o guarda-redes Samuel.

Dois minutos depois, o Santa Clara voltou a ter nova oportunidade por intermédio de Carlos Júnior, mas o remate embateu no poste do desamparado Samuel.

O Portimonense reduziu a desvantagem por intermédio de Aylton Boa Morte, com um golo de cabeça apontado aos 66 minutos, na sequência de um livre cobrado por Lucas Fernandes.

Com a derrota, a formação de Paulo Sérgio somou a segunda derrota consecutiva, ocupando a 16.ª posição, com quatro pontos, deslocando-se ao Dragão para defrontar o FC Porto na sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, enquanto o Santa Clara, que se desloca a Tondela, é quarto, com os mesmos 10 pontos dos 'dragões'.