Santa Clara pondera jogar o resto do campeonato fora da Região

Segundo Rui Cordeiro, caso o campeonato da I Liga seja retomado, o clube irá analisar se realizar jogos em São Miguel acarretará algum risco de saúde pública, no contexto da pandemia por Covid-19.

“Esta medida foi parabenizada pela Liga de Clubes e muito bem recebida pelos outros clubes. Mas a nossa responsabilidade é com os açorianos. Se houver condições de segurança máxima, faremos os jogos em casa. Se não houver, faremos os jogos em campo neutro, no continente”, afirmou o presidente Rui Cordeiro à televisão pública regional, na quinta-feira.