Santa Clara festeja nas Portas da Cidade o título de campeão da II Liga

A Praça Gonçalo Velho, em Ponta Delgada, pintou-se em tons de vermelho e branco ao início da noite deste domingo para celebrar a conquista do título de campeão nacional da II Liga de futebol por parte do Santa Clara.



Foi a segunda vez na história dos "encarnados" de Ponta Delgada que a festa da conquista do título fez-se junto às Portas da Cidade, tal como já acontecera em 2001.



A comitiva encarnada, que horas antes tinha assegurado o título após vencer o União de Leiria por 2-0 (golos de Pedro Ferreira e Bruno Almeida), na 34.ª e última jornada da II Liga, chegou ao local em cima de dois imponentes camiões, trajando a rigor e ao som de "campeões, nós somos campeões" que as centenas de adeptos do Santa Clara cantavam.

Um a um os jogadores, elementos da equipa técnica e dirigentes subiram ao palco, num processo liderado pelo guarda-redes Gabriel Batista que após ter na sua posse o microfone, assumiu a missão conduzir a festa dos encarnados.

No palco, os festejos foram regados a cerveja e os fumos encarnados que Calila, uma vez mais, voltou a deflagrar (tal como já tinha feito em Mafra, na semana anterior, depois do Santa Clara ter garantido a subida à I Liga), ajudaram a colorir ainda mais a festa.



"We are the champions" (Queen), uma versão mais atual de "Freed from desire" (um original de Gala), "Festa" (Sandro G) e a marcha popular que o Santa Clara passou a contar no início deste milénio (e que habitualmente toca no momento que as equipas "encarnadas" pisam o relvado do Estádio de São Miguel no momento que entram no recinto para disputar os seus jogos) foram as canções que ajudaram a compor a festa do título.



O troféu de campeão passou de mão em mão por jogadores, treinadores e dirigentes e foi já com a presença de Bruno Vicintin em palco que a festa ganhou ainda proporções maiores. O presidente da SAD do Santa Clara pulou juntamente com jogadores e adeptos e participou na festa que celebrou a conquista do segundo título de campeão nacional da II Liga. O primeiro tinha sido alcançado em 2000/2001, um título repartido pelas lideranças técnicas de Manuel Fernandes e Carlos Manuel; o segundo foi agora na conclusão de 2023/2024, sob o comando técnico de Vasco Matos, treinador que não se fez rogado e também celebrou com os seus jogadores o título.