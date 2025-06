Os croatas do NKVarazdin serão o primeiro “obstáculo” do Santa Clara rumo à qualificação para a fase de liga da Liga Conferência 2025/2026.

O sorteio que se realizou ontem em Nyon, na Suíça, ditou o embate entre “encarnados” de Ponta Delgada e croatas na segunda pré-eliminatória da competição.

A primeira mão, que também marcará a estreia oficial dos açorianos na nova temporada, joga-se no próximo dia 24 de julho, em Varazdin, na Croácia, enquanto que a segunda mão disputa-se na semana seguinte, a 31 de julho, no reduto do SantaClara.

Depois de assegurar, na última edição da I Liga, um histórico quinto lugar, a equipa orientada por Vasco Matos detinha o estatuto de cabeça de série no sorteio, ao passo que a formação croata foi quarta posicionada no seu respetivo campeonato, atrás de Hadjuk Split, Dinamo de Zagreb e do campeão Rijeka.

Recorde-se que esta será a segunda aventura dos “encarnados” de Ponta Delgada na fase de qualificação da Liga Conferência.

Após um apuramento histórico, os açorianos ainda ultrapassaram duas eliminatórias na temporada 2021/22, com vitórias sobre o Shkupi, da Macedónia do Norte (agregado de 5-0), e os eslovenos do Olimpija Ljubljana (3-0), acabando por cair já no playoff, diante dos sérvios do Partizan (3-2).