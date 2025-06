Numa entrevista concedida ao Diário Insular, o único candidato ao próximo ato eleitoral dos “verdes e brancos” da Rua da Sé, que se realiza esta quinta-feira, a partir das 19h00, reforçou a ideia de um projeto de “continuidade”.

“Pretendemos continuar o projeto da direção liderada por Luís Carneiro e que tem como objetivo assegurar a sustentabilidade financeira do clube. Nós não podemos ir além da realidade financeira do clube porque não queremos criar dívida”, reforçou.

Relativamente ao projeto desportivo, o candidato à presidência assumiu que os objetivos serão “ajustados” à realidade financeira do clube, admitindo que o primeiro objetivo passará por assegurar a manutenção no Campeonato de Portugal, na IIDivisão, em futsal, e na Proliga, em basquetebol, havendo a possibilidade de “rever” esses objetivos no decorrer da época.

Numa época marcada pelos atrasos nos pagamentos dos apoios doGoverno Regional, o antigo diretor-geral do clube garantiu que a situação está “regularizada”, admitindo ainda que o processo de criação de uma Sociedade Desportiva(SD) poderá ser “congelado”.

“Esse processo poderá, eventualmente, não avançar no primeiro ano do mandato. Vamos atravessar uma fase de transição em que pretendemos equilibrar as contas do clube e saber o que podemos dar aos nossos investidores”, disse Pedro Tomé, que também apelou a uma maior “proximidade” dos sócios ao clube.