Papa Leão XIV apela à paz e ao fim das guerras

“É verdadeiramente preocupante. Dia e noite tento acompanhar um pouco o que está a acontecer em muitas partes do mundo. Fala-se sobretudo do Médio Oriente, mas não é só lá”, afirmou Leão XIV, em declarações à estação pública italiana RAI.



Nas mesmas declarações, encaradas como a primeira entrevista do pontífice a um ‘media’, Leão XIV renovou o seu apelo à paz e para que se “tente a todo custo evitar o uso das armas e procurar o diálogo por meio de instrumentos diplomáticos”.



“Vamos unir-nos para procurar soluções. Há muitos inocentes que estão a morrer e é preciso promover a paz”, defendeu.