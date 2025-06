Rafael Botelho “confiante” para o regresso dos ralis à ilha de São Miguel

“As expectativas são as melhores. Há quatro anos que não faço ralis em São Miguel. Há um nervosismo extra por estar mais perto dos meus patrocinadores, família e amigos, mas estou confiante. Sinto-me melhor nos pisos de terra em relação ao esfalto. Há um conjunto de fatores que alavancam as nossas expectativas para este rali”, atirou.

A prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial (GDC) irá, também, marcar o regresso dos ralis à ilha de São Miguel, dois anos depois, situação que mereceu elogios por parte do piloto da Team Lotus, que considerou a ausência de ralis na “maior ilha dos Açores uma lacuna”.

“Ficava a ideia de um campeonato ‘frágil’ sem ralis em São Miguel. É com muita satisfação que vejo este regresso dos ralis à nossa ilha. O automobilismo nos Açores, em geral, é acarinhado. Era uma lacuna grande não haver ralis em São Miguel”, afirmou Rafael Botelho.

O líder do Campeonato dos Açores de Ralis nas 2 Rodas Motrizes e segundo classificado à geral reforçou a ambição de renovar o cetro conquistado no último ano, mas confessou estar “de olho” no pódio final absoluto.