Sandra Garcia assume investimentos na rede viária e apoio à lavoura em Angra do Heroísmo

Após reunir com os elementos da lista de coligação à Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras, (encabeçada pelo atual presidente, Luís Leal), a candidata lamentou que “uma das principais imagens de marca das Cinco Ribeiras, que é a sua zona balnear, só tenha estado em condições condignas de receber banhistas este mês de julho”, defendendo que “para evitar atrasos futuros e para evitar excessos de betonagens, é fundamental existir uma gestão partilhada das zonas balneares com as respetivas juntas de freguesia”, disse citada em nota de imprensa.





Insistindo numa nova visão que passa por “dar maior visibilidade e mais poder às juntas de freguesia”, Sandra Garcia referiu que “tudo o que poder ser da competência das juntas de freguesia há de ser transferido, acompanhado dos respetivos recursos financeiros”, alegando que, no caso das zonas balneares do concelho, “uma gestão partilhada é a melhor opção para preservar e manter em condições um dos principais cartões de visita que Angra do Heroísmo tem para oferecer, que são as suas zonas balneares”.





Outros investimentos que têm vindo a ser detetados pela candidata da coligação prendem-se com a manutenção e requalificação da rede viária municipal e de caminhos agrícolas.





“É certo que as intempéries obrigaram a redirecionar investimentos que estavam programados e aqui, na zona poente do concelho, várias foram as urgências resultantes de fenómenos climáticos extremos que se registaram. É certo, também, que o atual quadro comunitário de apoio não previa fundos para asfaltagem de estradas, mas há investimentos que não podem deixar de ser feitos”.







Entretanto, aproveitando o fim de semana, a candidatura da coligação PSD/CDS-PP/PPM esteve também reunida com os elementos da lista concorrente à Junta de Freguesia do Raminho, (encabeçada pelo atual presidente, Mário Cardoso), tendo sido assumidos compromissos ao nível do apoio à rede de caminhos agrícolas e de abastecimento de água e eletricidade às explorações agrícolas daquela freguesia.





Garantindo sempre “articulação estreita com o Governo Regional e com o IROA (Instituto Regional de Ordenamento Agrário)”, considerando as competências legais atribuídas a cada entidade, Sandra Garcia reconheceu a necessidade de realização de “alguns investimentos ao nível da manutenção e abertura de caminhos agrícolas”, assim como “realizar uma operação de manutenção a uma Estação de Tratamento de Águas que serve o Perímetro Raminho/Altares, no sentido de reforçar as respostas disponíveis para a atividade económica e para as famílias”.





Está também identificada a “necessidade de melhorar a eletrificação de explorações agrícolas na zona mais alta e interior da freguesia”.