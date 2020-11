“Sala de Espelhos” no Auditório Natália Correia

Trata-se do primeiro volume da obra completa deste autor, que, segundo a editora “Companhia das Ilhas”, “assegura a circulação e a divulgação do seu repertório, a sua valorização crítica e social, e traz assim um contributo de relevo para a história literária e cultural dos Açores”, indica nota.



O trabalho de Urbano Bettencourt não só dá a conhecer um conjunto de ensaios sobre literatura açoriana, como ainda lança um breve olhar sobre outras literaturas insulares atlânticas, da Madeira, das Canárias e de Cabo Verde.

“Dispostos em sequência cronológica, os ensaios perfazem um percurso que começa no século XIX e vem até alguns autores mais recentes, do século XXI, entre os considerados clássicos açorianos e os novos, já com um espaço delimitado no universo literário, estabelecendo ainda momentos fortes desse percurso e por articulação com os diferentes espaços insulares: o fim do século XIX na Horta, os anos 40-50 em Ponta Delgada e os anos 60 em Angra (numa delimitação muito aproximativa)”, refere também a “Companhia das Ilhas” sobre esta edição.



A obra conta com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.