Arsénio Furtado, diretor-geral do Clube União Micaelense faz o balanço do 13.º Torneio Internacional de Futebol Infantil, que este ano cresceu para 20 equipas

A 13.ª edição do torneio trouxe responsabilidades acrescidas em termos logísticos. Como responderam a este desafio?

Decidimos aumentar de 16 para 20 o número de clubes participantes, para possibilitar que o maior número de equipas da ilha de São Miguel participasse no torneio e experimentasse esta troca de experiências, este mini campeonato do mundo. Foi esta a ideia que nos norteou, sabendo que haviam acrescidas responsabilidades, mas foram riscos sempre calculados, porque sabíamos que éramos capazes de levar este desafio avante. E penso que foi amplamente bem conseguido.







