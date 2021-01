Rui Rio aponta “esmagamento da esquerda” e vitória do candidato moderado

“A marca forte [das eleições] é um esmagamento claro da esquerda e uma vitória fortíssima do candidato moderado, do candidato do centro [Marcelo Rebelo de Sousa]”, disse o social-democrata na reação aos resultados das Eleições Presidenciais, na sede do PSD/Porto.

Para o presidente do PSD, o derrotado deste ato eleitoral é o PS, tendo sido derrotado de uma “forma terrível” devido à “falta de comparência”.

“O PS numa eleição tão importante não conseguiu rever-se em nenhum candidato, não conseguiu encontrar um candidato em que se visse”, frisou.

Para Rio era “por demais evidente” que o PS era já “um derrotado antecipadamente”.

A votação ao centro, onde o PSD diz se situar, é de “tal ordem esmagadora” que relega a esquerda toda junta para o patamar dos 20 a 23%, frisou.

Rui Rio assinalou que o PS está “excelente em sondagens”, mas nas eleições “as coisas são mais complicadas”.

Além de destacar o “esmagamento da esquerda”, o presidente do PSD chamou a atenção para o facto do candidato da extrema direita André Ventura ter sido o segundo classificado no Alentejo todo, ficando à frente do partido comunista.

“O mais marcante para mim, algo que eu próprio desconhecia, aliás não pensei que fosse possível, é ver um candidato de extrema direita a passar o partido comunista onde o PSD não tem conseguido passar e, onde, o PS passa muitas vezes, mas com muitas dificuldades”, afiançou.

Contudo, o social-democrata não considerou a votação de André Ventura “expressiva”, apesar de ter “algum significado”, nomeadamente no Alentejo.

Era de esperar, segundo as sondagens, que a votação de Ventura fosse uma “coisa brutal”, ou seja, um “segundo lugar destacado” e não foi nada disso, ressalvou.