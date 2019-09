Rosa Mota campeã de corta-mato no Europeu Masters

As mais lidas

Hoje, também foram campeões Bernardino Pereira (M80, 10.000 metros), Joaquim Figueiredo (M50, corta-mato) e a seleção de corta-mato de M50, com Joaquim Figueiredo, Domingos Barros e António Costa.

Em Veneza, Portugal já assegurou, em quatro dias, um total de 20 medalhas, das quais 10 de ouro, ocupando o sexto lugar no quadro de medalhas.

No total de todos os escalões, foi quarta, só superada por atletas veteranas mais novas.

A campeoníssima portuguesa, campeã olímpica da maratona em 1988, foi a melhor do escalão mais de 60 anos - tem 61 - e cumpriu os quatro quilómetros da prova em 15.14 minutos, à frente de Pauline Moran, da Irlanda (15.26), e de Maria Lorenzini, de Itália (16.24).

Rosa Mota sagrou-se este domingo campeã da Europa na sua categoria no corta-mato dos Europeus Masters de atletismo, que estão a decorrer em Veneza, Itália.

