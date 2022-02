Ricardo Vieira quer ser “uma alternativa” para Santa Cruz das Flores

“Claramente que é preciso uma alternativa, porque basta ver que, nos últimos Censos, o concelho de Santa Cruz das Flores foi o concelho que perdeu mais população nos Açores, coincidentemente com os dez anos de presidência [de José Carlos Mendes, do PS]. Tem de haver uma alternativa”, afirmou Ricardo Vieira, em declarações à Lusa.

De acordo com os resultados preliminares dos Censos de 2021, o concelho de Santa Cruz das Flores foi o que registou uma quebra mais acentuada de população nos Açores nos últimos dez anos, com uma diminuição de 11,7%.

O candidato da coligação de direita quer resolver o problema da fixação de pessoas no município com “alternativas de trabalho qualificado” e com a estimulação da “iniciativa privada”, porque considera que o concelho não deve ser a “Câmara como o maior empregador”.

Na área social, considera que o “arrendamento jovem tem de ser muito mais facilitado e o apoio à habitação, seja para jovens, seja para pessoas mais carenciadas, tem de ser um processo muito mais transparente e muito mais desburocratizado do que é atualmente”.

Ricardo Vieira defende ainda uma “estratégia delineada para o turismo”, que passa por “apostar mais no turismo não de quantidade, mas de qualidade”.

Num concelho que elege historicamente o PS, o candidato de 26 anos, reconhece que “os últimos resultados têm ficado um pouco aquém das expectativas”, mas acredita que a coligação PSD/CDS-PP/PPM tem “um que é diferente, é inovador, é irreverente, é dinamizador para o concelho e é um projeto constituído por pessoas que são sérias e têm contributos válidos a dar ao concelho”.

Uma das vantagens que tem foi ter conseguido “formar uma lista jovem, com ideias diferente”, mas que concilia “também com pessoas com mais experiência”.

As eleições autárquicas realizam-se a 26 de setembro.