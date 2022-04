A segunda prova do Campeonato dos Açores de Ralis ficou marcada pelo mau tempo, com o nevoeiro a obrigar a organização, a cargo do Clube Automóvel do Faial, a ter de cancelar a 8.ª prova especial de classificação, a segunda passagem pelo troço Serra Feteira/Praia do Norte.

Confira os tempos on-line aqui.