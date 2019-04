“Ribeira Grande tem vindo a afirmar-se como destino turístico de preferência”

“A inauguração deste novo espaço reflete o desenvolvimento e o crescimento da Ribeira Grande a nível turístico e vem reforçar, em particular, o número de camas – que já ultrapassa as oito dezenas – que As Casas da Ribeira Grande disponibilizam no mercado do alojamento turístico”, destacou Carlos Anselmo, em nota de imprensa.





Na ocasião, o vereador “congratulou os promotores pelo investimento realizado” e deu nota da preocupação que a autarquia tem tido em acompanhar o desenvolvimento que o setor tem vindo a conhecer.





“A Ribeira Grande tem vindo a afirmar-se como um destino de preferência e é a pensar nesse crescimento que temos investido, em parceria com a escola profissional da Ribeira Grande, em cursos que apresentam uma taxa de empregabilidade elevada e que estão relacionados com o setor, nomeadamente cursos de andares e mesa/bar”, referiu.





Carlos Anselmo sublinhou que o investimento que se tem verificado no turismo, na Ribeira Grande, é o “corolário de todo o trabalho desenvolvido pela autarquia numa estratégia diferenciadora que atrai milhares de visitantes todos os anos”, valorizando também o papel dos privados.





“Os investidores têm sabido dar resposta à crescente procura da Ribeira Grande como destino turístico e isso significa que estamos a aumentar a nossa capacidade de alojamento, a criar mais emprego e a fomentar a economia local”, vincou.





Recorde-se que os maiores investimentos turísticos em curso estão a ser desenvolvidos na Ribeira Grande, o que “vem reforçar a nossa posição na captação de investimento privado”, referindo que “estão em curso cerca de duas dezenas de candidaturas a programas de incentivo que se traduzem num investimento superior a 60 milhões euros e uma criação direta de cerca de duzentos postos de trabalho.”