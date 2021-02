Ribeira Grande tem 221 casos positivos, sendo 174 na freguesia de Rabo de Peixe

Desta forma, de acordo com o boletim desta segunda-feira, o concelho da Ribeira Grande tem 221 casos positivos, e Rabo de Peixe tem 174 casos (+20 nas últimas 24 horas).

O concelho de Ponta Delgada tem 62 casos positivos, com a freguesia de São Pedro a somar 11 casos.

Vila Franca do Campo tem 50 casos, Ponta Garça é a freguesia com maior número, 32 (+2 nas últimas 24 horas).

A Lagoa tem sete casos, Água de Pau tem quatros casos.

Povoação tem cinco casos, todos em Água Retorta.

Nordeste tem um caso.

A ilha Terceira soma 56 casos positivos, com Angra do Heroísmo a registar 31 casos e a freguesia de Santa Luzia e vila de São Sebastião, ambas com sete casos. A Praia da Vitória tem 26 casos positivos, e a freguesia de Santa Cruz tem 11 casos.

A ilha do Faial tem 18 casos, sendo 17 na Horta (+1 nas últimas 24 horas).

As Flores tem um caso em Santa Cruz.

O Pico tem quatro casos, três na Madalena e um em São Roque do Pico.

O Corvo tem um caso.