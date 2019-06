Ribeira Grande mantém três zonas balneares com bandeira azul e implementa sistema ColorADD

As mais lidas

Para além da praia de Santa Bárbara, também ostentam a bandeira azul, a praia dos Moinhos (Porto Formoso) e a zona balnear das Calhetas. As piscinas municipais, a praia da Viola (Lomba da Maia) e o porto da Maia complementam a oferta ao nível de zonas balneares no concelho.

Por forma a dar resposta à crescente procura, o município da Ribeira Grande voltou a antecipar a abertura da época balnear para o início do mês de junho e vai prolongá-la até ao final de setembro. “Um período de vigilância mais alargado reforça o sentimento de segurança junto dos banhistas”, justificou.

A novidade este ano vai para a introdução do sistema de identificação de cores para daltónicos – ColorADD – nas bandeiras de praia e ecopontos, opção que vai permitir “ajudar os daltónicos a identificar de forma correta as cores das bandeiras (verde, amarelo ou vermelho) e reforçar assim a segurança nas praias”, explicou o autarca.

O hastear da bandeira comprova o “bom trabalho que o município vem realizando ao nível da valorização das zonas balneares, em particular limpeza, manutenção e reforço das ações de sensibilização junto da população para a preservação do meio ambiente”, sublinhou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa.

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, assinalou a abertura da época balnear no concelho com o hastear da bandeira azul na praia de Santa Bárbara (Ribeira Seca) que repete, mais uma vez, o galardão de qualidade.

