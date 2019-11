Ribeira Grande mantém aposta na Aldeia de Natal

A Câmara da Ribeira Grande, à semelhança dos anos anteriores, vai manter a aposta num programa de Natal diversificado que, para além de garantir animação ao longo da quadra festiva, coloca enfoque nos eventos direcionados para as crianças e jovens, com especial destaque para a Aldeia de Natal.

A Aldeia de Natal decorrerá ao longo de três fins de semana consecutivos – 6 a 8, 13 a 15 e 20 a 22 de dezembro – dando continuidade ao sucesso que foi a opção tomada no ano transato de estender a atividade por mais dias, garantindo assim mais animação para as crianças que vivem esta época festiva com muita alegria e entusiasmo, refere nota de imprensa.

Também a parceria estabelecida com os comerciantes da Ribeira Grande que vai permitir atribuir prémios pelas compras efetuadas no comércio aderente à iniciativa é para repetir. Por cada trinta euros em compras no comércio ou restauração (apenas jantares) as pessoas recebem um voucher que dará direito a presença no sorteio que se realizará a 12 de janeiro de 2020.

A inauguração da iluminação de Natal, às 19h00 da próxima sexta-feira (dia 29 de novembro), é outro dos momentos mais aguardados e que assinala o arranque do programa festivo. A decoração no centro histórico manter-se-á até às Estrelas, em fevereiro.

Realce ainda para a continuidade da iniciativa que vai permitir assegurar o estacionamento gratuito no centro histórico da cidade de 1 a 31 de dezembro, aos sábados, em reforço aos parques gratuitos existentes ao longo da cidade.





“Este programa de natal vai ao encontro das expetativas dos comerciantes e é importante realçar a colaboração entre as partes envolvidas”, disse Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande, citado na mesma nota.