Ribeira Grande comemorou o Dia Mundial da Criança

Na manhã de quarta-feira, a Associação Novo Dia promoveu um conjunto de atividades lúdicas para as crianças que, numa primeira instância, estavam programadas para decorrer no Jardim Paraíso, mas devido às condições climatéricas, passaram a decorrer no interior do Teatro Ribeiragrandense, explica nota de imprensa da autarquia da Ribeira Grande.





Teatro de fantoches, encenação de teatro, peddy papers, entre muitas outras atividades, preencheram o dia das crianças.





À tarde, a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, após dois anos de interregno, voltou a realizar a Feira da Brincadeira, a sua XVI edição, sob o tema “Somos Super Heróis”.





Esta feira, diz a mesma nota de imprensa, foi totalmente produzida e preparada pelos colaboradores da instituição, esteve decorada ao pormenor e repleta de figuras de super-heróis. O espaço albergou vários jogos lúdicos, pula-pulas e uma demonstração de segurança levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública e pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande.





Marcaram presença nestes eventos o vereador da Câmara Municipal da Ribeira Grande com os pelouros da Cultura, Juventude e Desporto, José António Garcia, a vereadora a tempo inteiro, Cátia Sousa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, Nélson Correia, e a diretora regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social, Sandra Garcia e a vogal do conselho diretivo do Instituto de Segurança Social dos Açores, Tânia Fonseca.