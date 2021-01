Ribeira Grande atribui mais de 260 mil euros a clubes e associações

A Câmara da Ribeira Grande vai atribuir 230 mil euros de apoios ao desporto para os clubes do concelho, revelou ontem a autarquia micaelense.



O valor, refere um comunicado da edilidade, é atribuído ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio do Desporto e aprovado após as candidaturas apresentadas pelos clubes do concelho.

A Câmara Municipal da Ribeira Grande adianta, de igual modo, que para além deste montante, a autarquia vai atribuir, a oito associações desportivas através de contratos programa de desenvolvimento desportivo, uma verba no montante máximo de 36 mil euros, o que representa um investimento camarário superior a 260 mil euros para o ano em curso.

“Estes montantes traduzem o esforço que a Câmara tem tido em acompanhar o aumento do número de clubes e de modalidades que estão a surgir no concelho. É um apoio que visa o apoio efetivo ao desporto e à atividade física junto das crianças e jovens, através dos seus clubes”, explicou Alexandre Gaudêncio, citado pela nota de imprensa da autarquia.



Guadêncio recorda que a Ribeira Grande é o único município micaelense que tem prestado apoio às filiações dos atletas federados através da celebração de contratos programa de desenvolvimento desportivo com várias associações desportivas, contratos que envolvem as inscrições de mais de mil atletas em representação de quase duas dezenas de clubes.

“Para além do futebol, é importante realçar os apoios atribuídos a outras modalidades, como são os casos do karaté, judo ou patinagem, só possível através de uma alteração que introduzimos no regulamento pois, antes, os apoios estavam direcionados apenas para o futebol”, lembrou o autarca.