Ribeira Chã recebe a 6ª edição do Festival da Malassada

A freguesia da Ribeira Chã estará em festa, no fim de semana de 23 e 24 de fevereiro, com a 6ª edição do Festival da Malassada, que terá lugar no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores.

O primeiro dia, sábado, dia 23 de fevereiro, começa pelas 15 horas, com a entrada do Agrupamento de Escuteiros Nº 1333 da Ribeira Chã. Segue-se a atuação do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz e do Coro do Centro de Atividades Livres da Lagoa 'O Borbas'.

A animação da tarde termina com o Grupo de Cantares do Vozes Mar do Norte, encerrando portas pelas 19 horas, refere nota.



No segundo dia, domingo, dia 24 de fevereiro, atuam o Trio de Violas da Ribeira Grande, os Fire Clown, o Grupo de Amigos e o Grupo Filhos da Terra da Ribeira Chã.



Os dois dias contarão com animação infantil, com a presença de insufláveis, entre as 14h30 e as 17h30.

O Festival da Malassada é uma iniciativa, que a Câmara Municipal de Lagoa apoia, financeiramente e logisticamente, e que abre as comemorações carnavalescas na Lagoa, valorizando a gastronomia típica desta altura, a malassada, que para além de ser peculiar na Ribeira Chã, é, normalmente, servida com chá de poejo.