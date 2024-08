Por este facto, o jornal Açoriano Oriental apresenta as suas desculpas ao treinador Vasco Matos, à instituição Santa Clara e aos seus leitores.



Na edição impressa de amanhã voltaremos a publicar a conferência de imprensa do treinador do Santa Clara em antevisão ao jogo com o Casa Pia, partida da terceira jornada da I Liga que vai disputar-se em Rio Maior a partir das 14h30.