Restaurantes e cafés encerrados em São Miguel a partir de sexta-feira

O anúncio foi feito pelo secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.





"Foi decidido pelo Conselho de Governo que os estabelecimentos de restauração e bebidas na ilha de São Miguel ficam encerrados, a partir das 00 horas de sexta-feira, dia 16 de abril, com exceção para o take-away e entrega ao domicílio", disse o secretário da tutela.







Clélio Meneses recordou que esta medida já vigora nos concelhos de Vila Franca do Campo e Nordeste e fica “agora definida em decreto regulamentar associado ao nível de Alto Risco”, explicando que esta situação decorre “daquilo que é a situação atual e também daquilo que é a experiência dos últimos tempos, no que diz respeito ao cumprimento das regras de quem frequenta esses estabelecimentos. Temos tido relatos de que, em muitos desses espaços, não são cumpridas as regras, em termos de ocupação, distanciamento, do uso da máscara”.





“Sabemos bem dos prejuízos e incómodos que tudo isso causa mas em primeiro lugar está a saúde pública”.





Refira-se que a partir das 00 horas de sexta-feira, todos os concelhos da ilha de São Miguel vão entrar no nível de Alto Risco.