Resgate de filipino ao largo de São Miguel

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar), coordenou ontem uma operação de resgate médico de um tripulante de uma embarcação, com um ombro deslocado.

De acordo com comunicado da Marinha Portuguesa , o tripulante, de 33 anos e nacionalidade filipina, encontrava-se a bordo do navio mercante “VALPARAISO EXPRESS”, com bandeira da Alemanha, a cerca de 90 milhas (cerca de 167 Km) a sudoeste da ilha de São Miguel.​



Para proceder ao resgate, foi empenhada uma embarcação dos pilotos de Ponta Delgada, tendo o resgate do doente ocorrido pelas 20h45 de terça-feira.



O desembarque teve lugar no porto de Ponta Delgada, onde o paciente era aguardado por uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), tendo sido posteriormente transportado para o Hospital do Espírito Santo, na ilha de São Miguel.